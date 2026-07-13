На Дону в список ОКН включили 14 памятников архитектуры

Из ростовских памятников в список ОКН включены доходный дом Г. Э. Штратмана, здание портового склада Н. И. Кузьмина, доходный дом Б. В. Дунаянца, пятиэтажный жилой дом для сотрудников завода «Теплоприбор» с магазинами на первом этаже, жилой дом «Донбассетьстроя», доходный дом Т. П. Егоровой, жилой дом С. Е. Василенко, доходный дом Ф. А. Буршиной, здание товарной конторы железнодорожной станции «Ростов-Пристань» общества Юго-Восточных железных дорог, административное здание армянского магистрата, доходный дом С. Н. Мнацакановой и дом торговли.