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На Дону в список ОКН включили 14 памятников архитектуры

В первом полугодии 2026 года в единый государственный реестр включили 37 архитектурных памятников Ростовской области, 14 из которых недавно получили официальный статус объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В первом полугодии 2026 года в единый государственный реестр включили 37 архитектурных памятников Ростовской области, 14 из которых недавно получили официальный статус объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В список вошли памятник на могиле воинов, павших при освобождении хутора Гусева в годы Великой Отечественной войны, расположенный в Чертковском районе, и артиллерийские дворики 661-й артбатареи Азовской военной флотилии Павло-Очаковского узла в Азовском районе.

Из ростовских памятников в список ОКН включены доходный дом Г. Э. Штратмана, здание портового склада Н. И. Кузьмина, доходный дом Б. В. Дунаянца, пятиэтажный жилой дом для сотрудников завода «Теплоприбор» с магазинами на первом этаже, жилой дом «Донбассетьстроя», доходный дом Т. П. Егоровой, жилой дом С. Е. Василенко, доходный дом Ф. А. Буршиной, здание товарной конторы железнодорожной станции «Ростов-Пристань» общества Юго-Восточных железных дорог, административное здание армянского магистрата, доходный дом С. Н. Мнацакановой и дом торговли.

В профильном комитете подтвердили установление границ территорий для указанных объектов. Теперь для каждой из них введены строгие правила деятельности, что поможет сохранить исторический облик зданий.