Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арзамасец демонтировал девять ульев с участка по решению суда

Житель города Арзамаса демонтировал с придомовой территории девять ульев по решению суда. С иском к 70-летнему гражданину обратилась его соседка, сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Житель города Арзамаса демонтировал с придомовой территории девять ульев по решению суда. С иском к 70-летнему гражданину обратилась его соседка, сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

Соседи ответчика долго терпели пчелиные ульи, пока одну из них не покусали пчелы и она не попала в реанимацию с тяжелой аллергической реакцией. После выздоровления пострадавшая обратилась в суд, который обязал пенсионера перенести ульи на расстояние 1 км от дома взыскательницы.

Судебные приставы предупредили пчеловода об административной ответственности за неисполнение решения суда, и хозяин пасеки перенес ульи на требуемое расстояние.