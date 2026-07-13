Арзамасец демонтировал девять ульев с участка по решению суда

Соседи ответчика долго терпели пчелиные ульи, пока одну из них не покусали пчелы и она не попала в реанимацию с тяжелой аллергической реакцией. После выздоровления пострадавшая обратилась в суд, который обязал пенсионера перенести ульи на расстояние 1 км от дома взыскательницы.