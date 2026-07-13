67 нарушений нашли в автобусах Нижнего Новгорода во время проверки

ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» выявил 67 нарушений в работе общественного транспорта Нижнего Новгорода по итогам проверки 9 июля. Об этом сообщили в ЦРТС.
Специалисты оценивали соблюдение условий трех государственных контрактов с ГП НО «Нижегородэлектротранс», ООО «Мещеряков и Компания» и ООО «Конка», которые обслуживают маршруты № 47, № 34 и №Э17. В рамках контроля проверили 12 транспортных средств.
Среди выявленных недостатков — повреждения элементов салона и остекления, несогласованная реклама, проблемы с информационным оформлением и отсутствие части оборудования. Материалы проверки направили перевозчикам, которым будут предъявлены претензии и назначены штрафы за нарушение условий контрактов.
Ранее сообщалось, что минимум нарушений нашли в популярных нижегородских автобусах.