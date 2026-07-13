67 нарушений нашли в автобусах Нижнего Новгорода во время проверки

Специалисты оценивали соблюдение условий трех государственных контрактов с ГП НО «Нижегородэлектротранс», ООО «Мещеряков и Компания» и ООО «Конка», которые обслуживают маршруты № 47, № 34 и №Э17. В рамках контроля проверили 12 транспортных средств.