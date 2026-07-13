Проект парковки на ул. Облепиховой в Янтарном прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства парковки с благоустройством территории в районе улицы Облепиховой в Янтарном. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:22:010005:841. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Точка» из Ленинградской области. Указанный застройщик — МАУ «Центр комплексного развития туризма “Янтарный”». Положительное заключение получено 13 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.
О том, что к экспертизе готовится проект парковки на 200 машиномест по ул. Облепиховой в Янтарном, стало известно ещё в марте 2023 года. Ранее проект получил отрицательное заключение в январе 2025 года и январе 2026 года.