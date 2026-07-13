Подростков из Полесского района осудили на 5 лет за помощь террористам за 25 тысяч рублей

Как установили следствие и суд, в 2025 году парни через мессенджер связались с неустановленным лицом, которое действовало от имени запрещённой в России террористической организации. За вознаграждение в криптовалюте они фотографировали и передавали координаты вышек сотовой связи и электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военного комиссариата в Гурьевске. Общая сумма полученных средств — 25 тысяч рублей.