Подростков из Полесского района осудили на 5 лет за помощь террористам за 25 тысяч рублей

В Калининградской области вынесен приговор двум несовершеннолетним жителям Полесского района. 16-летнего и 17-летнего подростков признали виновными по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации.
Как установили следствие и суд, в 2025 году парни через мессенджер связались с неустановленным лицом, которое действовало от имени запрещённой в России террористической организации. За вознаграждение в криптовалюте они фотографировали и передавали координаты вышек сотовой связи и электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военного комиссариата в Гурьевске. Общая сумма полученных средств — 25 тысяч рублей.
Преступление выявило областное УФСБ. Суд назначил каждому из подростков по 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. На время следствия они находились под стражей.