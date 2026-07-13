Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростков из Полесского района осудили на 5 лет за помощь террористам за 25 тысяч рублей

В Калининградской области вынесен приговор двум несовершеннолетним жителям Полесского района. 16-летнего и 17-летнего подростков признали виновными по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации. Как установили следствие и суд, в 2025 году парни через мессенджер связались с неустановленным лицом, которое действовало от имени запрещённой…

Источник: Янтарный край

В Калининградской области вынесен приговор двум несовершеннолетним жителям Полесского района. 16-летнего и 17-летнего подростков признали виновными по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации.

Как установили следствие и суд, в 2025 году парни через мессенджер связались с неустановленным лицом, которое действовало от имени запрещённой в России террористической организации. За вознаграждение в криптовалюте они фотографировали и передавали координаты вышек сотовой связи и электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военного комиссариата в Гурьевске. Общая сумма полученных средств — 25 тысяч рублей.

Преступление выявило областное УФСБ. Суд назначил каждому из подростков по 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. На время следствия они находились под стражей.