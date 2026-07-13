204 беспризорных кошки и собаки отловили в Нижнем Новгороде с начала года

Более 200 бездомных хвостиков отловили на улицах Нижнего Новгорода в этом году. За аналогичный период 2025-го их число составило 273, рассказал глава фонда «Сострадание НН» и директор ветгоспиталя «Зоозащита НН» Владимир Гройсман в беседе с ИА «Время Н».
По его словам, за прошедшие полгода зафиксировали 16 случаев немотивированной агрессии бездомных собак. В прошлом году обращений такого характера было больше — 21.
Кроме того, Владимир Гройсман отмечает, что программа отлова «ОСВВ» включает в себя отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат животного. Она действует на территории всей Нижегородской области и касается не только бездомных собак, но и кошек без владельцев.
При этом ветеринарный госпиталь «Зоозащита НН» отвечает за отлов безнадзорных животных в Нижнем Новгороде и на Бору. А также в Ковернинском и Городецком муниципальных округах.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородский приют ищет любящую семью котенку Гайке.