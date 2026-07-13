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Художницу, которую унесло потоками воды в Пермском крае, ищут третьи сутки

МЧС: художницу, которую унесло потоками воды в селе Кын, ищут третьи сутки.

УФА, 13 июл — РИА Новости. Женщину, которую унесло потоками воды в подтопленном после ливней пермском селе Кын, продолжают искать третьи сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 11 июля сообщал, что при подтоплении села Кын под потоки воды попала женщина, ее ищут. Краевые спасатели обращали внимание, что к поискам привлечена аэромобильная группировка.

В пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости уточнили, что информация о пропаже женщины спасателям поступила поздно вечером 10 июля. Поиски были организованы в тот же день.

«Поиски продолжаются, на месте работают спасатели. Пока результатов нет», — сказал собеседник агентства.

Известный пермский путешественник и фотограф Олег Чегодаев в своем Telegram-канале рассказал, что речь идет о местной художнице.

«Без вести пропала Олеся Косарева во время наводнения в селе Кын. В эти выходные. Потоком смыло их дом. Вы должны помнить Олесю по ее великолепным акварелям и нашей встрече на Чусовой во время одиссеи», — написал он.

Чегодаев в разговоре с агентством отметил, что поиски продолжаются, и другой информацией он не располагает. По его словам, мама Косыревой в Telegram-канале дочери в надежде, что дочь кто-то подобрал, когда ту смыло в реку Чусовую, просит отозваться очевидцев трагедии.

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