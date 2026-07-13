Художницу, которую унесло потоками воды в Пермском крае, ищут третьи сутки

Чегодаев в разговоре с агентством отметил, что поиски продолжаются, и другой информацией он не располагает. По его словам, мама Косыревой в Telegram-канале дочери в надежде, что дочь кто-то подобрал, когда ту смыло в реку Чусовую, просит отозваться очевидцев трагедии.