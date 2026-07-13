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Проезд на четырех автобусных маршрутах Иркутска подорожает с 25 июля

Изменятся тарифы на автобусах № 13, 23, 32 и 37.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Перевозчики уведомили администрацию Иркутска о повышении стоимости проезда еще на нескольких маршрутах. С 25 июля 2026 года изменятся тарифы на автобусах № 13, 23, 32 и 37.

— Маршруты № 13 «Н. Ленино — Центр (через пр. Марата)» и № 37 «Н. Ленино — Ц. Рынок» будут стоить 45 рублей. Автобус № 23 «Ц. Рынок — Реабилитационный центр» подорожает до 65 рублей. Маршрут № 32 «Ц. Рынок — м/р Зеленый» обойдется в 60 рублей днем и 65 рублей после восьми вечера, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, коммерческие перевозчики имеют право самостоятельно менять стоимость, уведомив об этом мэрию. Это не единственные маршруты, где вырастет цена в июле 2026 года.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что родные простились с 4-летним мальчиком, который трагически погиб во время сплава на реке Иркут. Ребенка унесло сильным течением. Двое мужчин, пытавшихся его спасти, также стали жертвами стихии.