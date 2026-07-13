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36 партий подозрительного мяса обнаружили в Нижегородской области

Роспотребнадзор изъял из оборота 36 партий подозрительной мясной продукции за шесть месяцев 2026 года.

Источник: Живем в Нижнем

Роспотребнадзор изъял из оборота 36 партий подозрительной мясной продукции за шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В текущем году специалисты взяли 1015 проб продукции. Мясо проверяли на антибиотики, ГМО, микробиологические и паразитологические показатели и т.д. По итогам проверок выяснилось, что 2,4% проб не соответствуют гигиеническим нормам, еще в 2% обнаружились нарушения по физико-химическим требованиям.

Всего из оборота пришлось изъять мясную продукцию общим весом в 307, 5 кг. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, говядину с пугающим составом нашли у нижегородского производителя. Специалисты нашли в продукции антибиотик.

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