В Барабаново открылась выставка старинных домашних икон

Под Красноярском, в деревне Барабаново, открылась передвижная выставка «Бабушкина икона». Экспозицию покажут в шести населенных пунктах.
На выставке, которая прошла в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, показали около 30 экспонатов из сельских приходов и частных коллекций. Среди них иконы в деревянных киотах, образы под окладами из фольги и искусственных цветов, работы сельских мастеров, а также печатные иконы массового производства. Такие иконы раньше можно было встретить почти в каждом доме. Во многих семьях они до сих пор хранятся как реликвия и память о родных.
Отдельное внимание уделили молитвенным образам советского периода. Тогда, несмотря на гонения на церковь, верующие продолжали почитать иконы и украшали их тем, что было под рукой. Для этого использовали лыко, ткань, бумажные цветы, сухоцветы, фольгу от чайных пачек и шоколада.
«Выставка позволяет увидеть ценность этих простых, но святых предметов, напоминая нам, что и в этой простоте можно найти утешение», — рассказали кураторы проекта Елена Шаклеина и Анастасия Сычевник.
Проект стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива 2026». После Барабаново выставку также примут Дивногорск, Емельяново, Новоселово, Новоалександровка и Анаш.
Напомним, в деревне Барабаново находится известная церковь Параскевы Пятницы. Ее построили в 1855—1857 годах. Она представляет собой выдающийся памятник деревянного зодчества, аналогов которого нет за Уралом. В 1980 году ее поставили на государственную охрану как объект культурного наследия. Весной 2023 года церковь закрыли на реставрацию. Сейчас краевые власти обсуждают вопрос о ее передаче церкви. Открыть храм после реставрации должны в августе.