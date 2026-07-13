В Барабаново открылась выставка старинных домашних икон

На выставке, которая прошла в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, показали около 30 экспонатов из сельских приходов и частных коллекций. Среди них иконы в деревянных киотах, образы под окладами из фольги и искусственных цветов, работы сельских мастеров, а также печатные иконы массового производства. Такие иконы раньше можно было встретить почти в каждом доме. Во многих семьях они до сих пор хранятся как реликвия и память о родных.