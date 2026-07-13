«Молочная кухня» открыла новую точку в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде

Торговая зона расположена в фуд‑корте рядом с детской площадкой: для здоровых перекусов доступны биолакт и лактобактерин, кефир и бифидумбактерин, бифилак, творог, йогурты, напиток из шиповника, а также сывороточный напиток с малиной и персиком. По итогам жаркого июня «Молочная кухня» установила рекорд — продано более 100 тысяч порций кефира и шиповникового напитка, что, по словам мэра, радует: горожане выбирают натуральные напитки вместо газировки.