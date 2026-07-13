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«Молочная кухня» открыла новую точку в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде

Торговая зона расположена в фуд‑корте рядом с детской площадкой.

Источник: Время

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своём канале MAX, что продукция муниципальной «Молочной кухни» теперь доступна в парке имени 1 Мая. Новая торговая точка расширяет сеть продаж городского бренда — помимо стационарных молочных раздаток и парка «Швейцария» жители и гости города смогут купить натуральные продукты и в одном из самых оживлённых детских пространств.

Торговая зона расположена в фуд‑корте рядом с детской площадкой: для здоровых перекусов доступны биолакт и лактобактерин, кефир и бифидумбактерин, бифилак, творог, йогурты, напиток из шиповника, а также сывороточный напиток с малиной и персиком. По итогам жаркого июня «Молочная кухня» установила рекорд — продано более 100 тысяч порций кефира и шиповникового напитка, что, по словам мэра, радует: горожане выбирают натуральные напитки вместо газировки.

Ранее сообщалось, что ассортимент нижегородской «Молочной кухни» пополнился новыми продуктами.