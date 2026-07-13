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Новый поезд из Петербурга в Анапу увеличил число мест на четверть

Запуск нового поезда по маршруту Санкт-Петербург — Анапа увеличил предложение мест на этом направлении на 25%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: Коммерсантъ

Новый состав, который начал курсировать в рамках расширения летней программы перевозок компании «Гранд Сервис Экспресс», сможет перевозить около 2,4 тыс. пассажиров в неделю. По оценке АТОР, при средней загрузке вагонов на уровне 90% дополнительный пассажиропоток до конца летнего сезона составит 13,5−14 тыс. человек.

В ассоциации отметили, что поезд будет востребован не только среди жителей Северо-Запада. Маршрут проходит через Москву, поэтому воспользоваться им смогут и туристы из столицы, направляющиеся на черноморские курорты.

Стоимость билетов начинается от 7,8 тыс. рублей за место в плацкартном вагоне. Самые комфортные места в купе обойдутся примерно в 18,1 тыс. рублей.

Ранее железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» объявил о расширении маршрутной сети, запустив также новые поезда из Москвы в Новороссийск и Ростов-на-Дону.