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В Красноярске по вине подрядчика затопило дом — объект культурного наследия

Недобросовестного подрядчика оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске по вине подрядчика затопило здание, которое находится под охраной как объект культурного наследия регионального значения. Речь идет о четырехэтажном многоквартирном жилом доме на Робеспьера, 20. Его построили в 1930 году.

В ноябре 2025 года там произошло затопление нескольких квартир. В связи с этим служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края провела внеплановую выездную проверку. Прокуратура это мероприятие согласовало.

Проверка подтвердила, что рабочие выполнили капитальный ремонт крыши с нарушением требований по сохранности объекта. Суд привлек компанию-подрядчика к административной ответственности: штраф составил 200 тысяч рублей.