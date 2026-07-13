В Нижнем Новгороде осудили гражданина США, обманувшего родственников

В Нижнем Новгороде вынесли приговор гражданину США за мошенничество с деньгами родственников из России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
В суде выяснилось, что мужчина незаконно находится на территории России. В 2022 году он обманул брата своей жены, завладев его деньгами в сумме 4,2 млн рублей под предлогом оформления необходимых документов для выезда в Штаты на постоянное место жительства. Еще одной аферой стала легенда о покупке автомобиля за границей и его доставке в Россию, благодаря чему злоумышленник получил от родственников еще свыше 2 млн рублей.
Всего подозреваемого обвиняли в совершении пяти преступлений по статье о мошенничестве. Он не признал свою вину. Нижегородский районный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судебная инстанция также удовлетворила гражданские иски потерпевших.