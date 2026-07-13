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Три человека погибли и 18 пострадали при обстрелах Черноземья на выходных

За прошедшие выходные, 11−12 июля, атакам ВСУ подверглись все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области. Согласно сообщениям местных властей, в результате три человека погибли и 18 были ранены.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие выходные, 11−12 июля, атакам ВСУ подверглись все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области. Согласно сообщениям местных властей, в результате три человека погибли и 18 были ранены.

По данным врио губернатора Александра Шуваева, Белгородскую область ВСУ за выходные атаковали 193 раза. В результате три мирных жителя, включая 13-летнего мальчика, погибли, еще 14 человек пострадали. За два дня по региону 14 раз ударили с помощью артиллерии и РСЗО, также над областью 11 раз сбросили взрывные устройства с дронов. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 235 беспилотников.

В Курской области за выходные при атаках ВСУ пострадали четыре мирных жителя. 59-летняя женщина, 60-летний и 39-летний мужчины были ранены при ударах по селу Илек Беловского района, селу Толпино Кореневского района и Рыльску. 41-летняя мирная жительница пострадала из-за атак на Рыльск. По данным губернатора Александра Хинштейна, за два дня над регионом сбили 188 беспилотников. Также ВСУ 157 раз применили артиллерию по отселенным районам и 23 раза сбросили взрывные устройства с дронов.

В Воронежской области в ночь на 12 июля над тремя городскими округами и двумя районами уничтожили 12 беспилотников. По словам губернатора Александра Гусева, в результате никто не пострадал, разрушений нет.

Власти Липецкой и Орловской областей не сообщили о возможных последствиях атак. На выходных в обоих регионах объявлялась ракетная опасность.

За прошлые выходные, 4−5 июля, при обстрелах Черноземья со стороны Украины пострадали пять человек.

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