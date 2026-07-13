Три человека погибли и 18 пострадали при обстрелах Черноземья на выходных

В Курской области за выходные при атаках ВСУ пострадали четыре мирных жителя. 59-летняя женщина, 60-летний и 39-летний мужчины были ранены при ударах по селу Илек Беловского района, селу Толпино Кореневского района и Рыльску. 41-летняя мирная жительница пострадала из-за атак на Рыльск. По данным губернатора Александра Хинштейна, за два дня над регионом сбили 188 беспилотников. Также ВСУ 157 раз применили артиллерию по отселенным районам и 23 раза сбросили взрывные устройства с дронов.