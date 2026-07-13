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В Перми пройдет акция «Собака Обнимака»

16 августа сквер у Оперного превратится в территорию обнимашек.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье 16 августа пермяков вновь ждет один из самых теплых праздников любви к братьям нашим меньшим. В центре города вновь состоится легендарная благотворительная акция «Собака Обнимака», которая объединит любителей животных, фотосессии и добрые дела.

— Праздник пройдет с 14:00 до 16:00, традиционно в сквере около Пермского театра оперы и балета, — сообщили организаторы.

Гостям будет, чем заняться на празднике:

Фотосессия с собаками: за символический благотворительный взнос в 200 рублей гости смогут сделать снимки с роскошными хаски, пушистыми самоедами, добрыми лабрадорами и другими невероятными псами. Все фотографии после мероприятия будут опубликованы в специальном альбоме встречи.

Помощь приютам: это главная цель акции. Организаторы ждут гостей с подарками для подопечных. Для кошек приюта «Матроскин» пригодятся сухие и влажные корма премиум-класса, лотки, миски и наполнители. Собакам из приюта «Доброе сердце» нужны сухие корма, крупы, поводки, ошейники и игрушки.

Выставка-пристройство: на стенде приюта «Доброе сердце» будут ждать своего человека десятки собак. Организаторы подчеркивают: порода — это всего лишь условность, и абсолютно каждая собака нуждается в любви хозяина.

Развлечения и еда: на площадке развернется фуд-корт, откроются интересные магазинчики в поддержку приютов и все желающие смогут приобрести сувениры от приюта «Матроскин».