В Перми пройдет акция «Собака Обнимака»

Фотосессия с собаками: за символический благотворительный взнос в 200 рублей гости смогут сделать снимки с роскошными хаски, пушистыми самоедами, добрыми лабрадорами и другими невероятными псами. Все фотографии после мероприятия будут опубликованы в специальном альбоме встречи.