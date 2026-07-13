От черники до ежевики: сколько стоят ягоды в Калининграде и где выгоднее покупать

Необходимо учитывать ряд нюансов: на авто вы доедете до фермы, а до места сбора, скорее всего, придётся идти пешком и потом ещё нести добычу к месту взвешивания и оплаты. С другой стороны, покупать ягоды на вес гораздо выгоднее, чем по объёму.