Воронежская и Орловская области вошли в десятку регионов по кредитному рейтингу

В топ-10 российских регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей за июнь 2026 года попали две области Черноземья. Воронежская область заняла седьмое место с 746 баллами, поднявшись за год на четыре пункта. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).