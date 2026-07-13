Милиция назвала белорусам четыре простых способа раскрыть мошенника

В УВД Брестского облисполкома назвали белорусам четыре легких способа раскрыть мошенника.
Так, правоохранители предупредили о том, что мошенники могут использовать общие интересы в качестве повода для знакомства. Такой «общей чертой» может быть подписка на одного блогера, участие в одинаковых сообществах со схожими интересами и так далее.
— Такой предлог создает иллюзию случайного и безопасного знакомства, — предупредили правоохранители.
После подписки мошенники завязывают с пользователем разговор, чтобы войти в доверие, задают личные вопросы, спрашивают об уровне дохода, интересах к инвестициям, дополнительном заработке или криптовалюте. Спустя время разговор переходит к «выгодному заработку», инвестпроектам или иным мошенническим схемам.
В МВД сказали, что существует четыре основных признака, по которым можно раскрыть мошеннический аккаунт. Это недавняя регистрация, смена имени или фото, быстрое переключение на личные темы, а также отсутствие понятной причины для знакомства.
— Если незнакомец вскоре после начала перешел к обсуждению финансовых вопросов, предлагает способы заработка, то диалог нужно прекратить, а собеседника заблокировать, — предупредили в пресс-службе.
Тем временем белорус всерьез пришел в ГАИ поменять поддельные водительские права с истекшим сроком на новые, но настоящие.