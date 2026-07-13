В Сочи приступили к масштабной реконструкции санатория «Белые ночи»

Сочинский санаторий «Белые ночи», который в этом году отметит 50-летний юбилей, полностью обновят в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По завершении работ номерной фонд санатория увеличится до 1200 единиц, сообщили в городском «Агентстве инноваций и коммуникаций».
Строительные работы на объекте находятся в активной фазе — ведется реконструкция существующего корпуса и параллельное возведение новых зданий. После завершения реконструкции гостям курорта будет предложен полный цикл санаторно-курортных услуг. Медицинский профиль, ставший визитной карточкой «Белых ночей», будет не только сохранен, но и выведен на качественно новый уровень. Территорию санатория, включающая уникальный дендропарк, благоустроят в соответствии с современными стандартами комфорта и доступной среды.
«Мы продолжаем системно восстанавливать санаторно-курортную базу Сочи в рамках стратегии долгосрочного развития курорта. Проект в Лазаревском районе — яркий пример комплексного подхода, где в едином архитектурном ансамбле объединяются сильный медицинский центр, современный номерной фонд и бережно сохраненный дендропарк. Инвестор следует принципу преемственности, возвращая к жизни знаковый объект и одновременно создавая эталон качественного оздоровительного отдыха в перспективном Лазаревском районе», — подчеркнул глава Сочи Андрей Прошунин.
На данный момент на территории Лазаревского внутригородского района Сочи реализуются несколько масштабных инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере. Так, в микрорайоне Уч-Дере развернуто сразу несколько крупных строительных площадок. Помимо санатория «Белые ночи», инвестором ведутся работы по возведению гостиничного комплекса премиум-класса на 1200 номеров под брендом Azimut. Проект предусматривает создание лечебно-оздоровительной базы, медицинского центра и СПА-комплекса.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.