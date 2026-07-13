Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край накроют ливни с грозами и штормовой ветер

Сильные дожди прогнозируют сразу в нескольких районах, на реках возможен подъем воды.

В Хабаровском крае 15 и 16 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и усиление ветра, сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Дальневосточное УГМС.

Днем 15 июля и ночью 16 июля осадки пройдут в южных и восточных районах центральной части края. Наиболее сложная погодная обстановка ожидается в Бикинском, Вяземском, Советско-Гаванском, Ванинском районах и районе имени Лазо.

16 июля непогода сместится на север региона. Сильные, а местами очень сильные дожди прогнозируют в Ульчском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. На побережье ветер усилится до 18−23 метров в секунду.

Из-за осадков на реках возможен подъем уровня воды на 1−1,5 метра. В отдельных местах вода может выйти на пойму, а на малых реках — достичь неблагоприятных отметок.

В МЧС рекомендуют жителям заранее подготовить дома к возможному подтоплению, убрать ценные вещи из подвалов и первых этажей, очистить водоотводные канавы и при необходимости перевести домашних животных в безопасные места.

Туристам и рыбакам спасатели советуют отказаться от выхода на воду до улучшения гидрологической обстановки.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше