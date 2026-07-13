Хабаровский край накроют ливни с грозами и штормовой ветер

В Хабаровском крае 15 и 16 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и усиление ветра, сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Днем 15 июля и ночью 16 июля осадки пройдут в южных и восточных районах центральной части края. Наиболее сложная погодная обстановка ожидается в Бикинском, Вяземском, Советско-Гаванском, Ванинском районах и районе имени Лазо.
16 июля непогода сместится на север региона. Сильные, а местами очень сильные дожди прогнозируют в Ульчском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. На побережье ветер усилится до 18−23 метров в секунду.
Из-за осадков на реках возможен подъем уровня воды на 1−1,5 метра. В отдельных местах вода может выйти на пойму, а на малых реках — достичь неблагоприятных отметок.
В МЧС рекомендуют жителям заранее подготовить дома к возможному подтоплению, убрать ценные вещи из подвалов и первых этажей, очистить водоотводные канавы и при необходимости перевести домашних животных в безопасные места.
Туристам и рыбакам спасатели советуют отказаться от выхода на воду до улучшения гидрологической обстановки.