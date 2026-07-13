Руководители социальных учреждений в Красноярском крае украли 1,9 млн рублей

Директор уярской автономной некоммерческой организации «Комплексный центр социального обслуживания населения» с подчиненными и заведующая районного управления соцзащиты похитили из бюджета 1,9 млн рублей. В схеме также участвовали заведующая отделением социального обслуживания на дому и социальный работник. 37 пенсионеров и инвалидов Уярского района (сегодня Манско-Уярский МО), которые реально нуждались в помощи, получали ее только по документам. В отчетах указывалось, что граждан посещали социальные работники, покупали им продукты и лекарства, помогали по дому. Позже завотделом на допросе рассказала, что, когда она поинтересовалась, что делать с людьми, которых фактически никто не обслуживает, руководитель ответила: «Пусть висят. Акты готовить по образцу», — отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры. Контролировать качество оказания услуг нуждающимся должно было управление соцзащиты. Однако его руководитель, зная о нарушениях, подписывала отчеты, не проверяя их достоверность. Прокурорская проверка показала, что за 3,5 года таким способом из краевого бюджета мошенницами было похищено более 1,9 млн рублей.