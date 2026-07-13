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Какие грибы в лесу лучше не брать никогда, рассказали в Роскачестве

В лесах Челябинской области в разгаре грибной сезон. В Роскачестве напомнили, что даже опытные грибники не всегда могут с первого взгляда отличить съедобные грибы от ядовитых, и объяснили, на какие признаки нужно обращать внимание.

Источник: Pchela.News

Опасные двойники съедобных грибов.

Эксперты отмечают, что у многих съедобных грибов есть двойники, внешне очень похожие на оригинал. Именно поэтому перед тем, как положить находку в корзину, её нужно внимательно осмотреть.

— Например, различаются размеры плодового тела, окраска разных частей, специфические структуры типа плёночки под шляпкой — от неё с возрастом может оставаться поясок на ножке и бахрома на краях шляпки. По этим критериям можно отличить лесные шампиньоны, у которых пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют, от бледной поганки, у которой они всегда белые. Но не в каждом случае грибы очевидно различаются: например, галерина окаймлённая очень похожа на летний опёнок, но смертельно ядовита. У неё отчётливо виден поясок на ножке под шляпкой, у опят он тоже есть. Поэтому мы вообще рекомендуем воздержаться от сбора летних опят.

отметил Максим Дьяков
миколог, ведущий специалист биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Если определить вид гриба не удаётся со стопроцентной уверенностью, специалисты советуют просто оставить его в лесу.

Белый гриб, подосиновик и лисички тоже могут обмануть.

По словам биолога Антонины Заплатиной, отличить настоящие грибы от похожих видов бывает непросто.

Так, белый гриб можно перепутать с желчным или сатанинским. У настоящего боровика мякоть на срезе остаётся белой или кремовой, а у желчного гриба начинает розоветь. Сатанинский гриб отличается неприятным запахом, а его мякоть сначала краснеет, а затем синеет. Подосиновик узнают по яркой шляпке, чёрным чешуйкам на ножке и характерному посинению мякоти после среза. Настоящие лисички обычно растут большими группами, имеют приятный фруктовый аромат и цельную форму, где ножка плавно переходит в шляпку. Их ложные двойники чаще встречаются поодиночке, обладают резким запахом и рыхлой мякотью.

Главное отличие съедобного опёнка от ложного — наличие пленчатого кольца (юбочки) на ножке и светлые пластинки под шляпкой.

Опасность представляют не только ядовитые грибы.

Специалисты предупреждают, что причиной отравления могут стать и старые грибы.

— Мы строго следим за свежестью мяса и рыбы, а вот к грибам предъявляем меньше требований — и зря! Гниющие грибы не полезнее гниющего мяса, — подчеркнул Максим Дьяков.

Насторожить должны дряблая мякоть, большое количество личинок, плесень и другие признаки старения. Такие грибы лучше не брать вообще.

Кроме того, не рекомендуется собирать грибы вдоль автомобильных дорог, рядом с промышленными предприятиями и сельскохозяйственными полями. Грибы способны накапливать тяжёлые металлы, пестициды и другие вредные вещества, которые затем попадают в организм человека.

Как собирать и покупать грибы безопасно.

Эксперты советуют аккуратно выкручивать гриб из почвы, а затем обрезать загрязнённую часть ножки. После возвращения домой весь урожай необходимо сразу перебрать и переработать, поскольку грибы быстро портятся.

Также специалисты рекомендуют отказаться от покупки грибов у случайных продавцов. Особенно это касается домашних консервов неизвестного происхождения, которые могут стать причиной ботулизма — опасного заболевания, поражающего нервную систему.

В Роскачестве напоминают, что грибы считаются достаточно тяжёлой пищей. Их не рекомендуют включать в рацион детей младше семи лет и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Грибы — излюбленный традиционный продукт русского стола, который многие ценят за высокое содержание белков и отсутствие лишнего жира. Однако современные открытия медиков говорят о том, что потенциальный вред от употребления даров леса может сильно превзойти пользу. Специалисты регионального Роспотребнадзора призвали жителей Челябинской области к максимальной осторожности.

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