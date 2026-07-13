Какие грибы в лесу лучше не брать никогда, рассказали в Роскачестве

Опасные двойники съедобных грибов.
Эксперты отмечают, что у многих съедобных грибов есть двойники, внешне очень похожие на оригинал. Именно поэтому перед тем, как положить находку в корзину, её нужно внимательно осмотреть.
— Например, различаются размеры плодового тела, окраска разных частей, специфические структуры типа плёночки под шляпкой — от неё с возрастом может оставаться поясок на ножке и бахрома на краях шляпки. По этим критериям можно отличить лесные шампиньоны, у которых пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют, от бледной поганки, у которой они всегда белые. Но не в каждом случае грибы очевидно различаются: например, галерина окаймлённая очень похожа на летний опёнок, но смертельно ядовита. У неё отчётливо виден поясок на ножке под шляпкой, у опят он тоже есть. Поэтому мы вообще рекомендуем воздержаться от сбора летних опят.
Если определить вид гриба не удаётся со стопроцентной уверенностью, специалисты советуют просто оставить его в лесу.
Белый гриб, подосиновик и лисички тоже могут обмануть.
По словам биолога Антонины Заплатиной, отличить настоящие грибы от похожих видов бывает непросто.
Так, белый гриб можно перепутать с желчным или сатанинским. У настоящего боровика мякоть на срезе остаётся белой или кремовой, а у желчного гриба начинает розоветь. Сатанинский гриб отличается неприятным запахом, а его мякоть сначала краснеет, а затем синеет. Подосиновик узнают по яркой шляпке, чёрным чешуйкам на ножке и характерному посинению мякоти после среза. Настоящие лисички обычно растут большими группами, имеют приятный фруктовый аромат и цельную форму, где ножка плавно переходит в шляпку. Их ложные двойники чаще встречаются поодиночке, обладают резким запахом и рыхлой мякотью.
Главное отличие съедобного опёнка от ложного — наличие пленчатого кольца (юбочки) на ножке и светлые пластинки под шляпкой.
Опасность представляют не только ядовитые грибы.
Специалисты предупреждают, что причиной отравления могут стать и старые грибы.
— Мы строго следим за свежестью мяса и рыбы, а вот к грибам предъявляем меньше требований — и зря! Гниющие грибы не полезнее гниющего мяса, — подчеркнул Максим Дьяков.
Насторожить должны дряблая мякоть, большое количество личинок, плесень и другие признаки старения. Такие грибы лучше не брать вообще.
Кроме того, не рекомендуется собирать грибы вдоль автомобильных дорог, рядом с промышленными предприятиями и сельскохозяйственными полями. Грибы способны накапливать тяжёлые металлы, пестициды и другие вредные вещества, которые затем попадают в организм человека.
Как собирать и покупать грибы безопасно.
Эксперты советуют аккуратно выкручивать гриб из почвы, а затем обрезать загрязнённую часть ножки. После возвращения домой весь урожай необходимо сразу перебрать и переработать, поскольку грибы быстро портятся.
Также специалисты рекомендуют отказаться от покупки грибов у случайных продавцов. Особенно это касается домашних консервов неизвестного происхождения, которые могут стать причиной ботулизма — опасного заболевания, поражающего нервную систему.
В Роскачестве напоминают, что грибы считаются достаточно тяжёлой пищей. Их не рекомендуют включать в рацион детей младше семи лет и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Грибы — излюбленный традиционный продукт русского стола, который многие ценят за высокое содержание белков и отсутствие лишнего жира. Однако современные открытия медиков говорят о том, что потенциальный вред от употребления даров леса может сильно превзойти пользу. Специалисты регионального Роспотребнадзора призвали жителей Челябинской области к максимальной осторожности.