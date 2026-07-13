Какие грибы в лесу лучше не брать никогда, рассказали в Роскачестве

— Например, различаются размеры плодового тела, окраска разных частей, специфические структуры типа плёночки под шляпкой — от неё с возрастом может оставаться поясок на ножке и бахрома на краях шляпки. По этим критериям можно отличить лесные шампиньоны, у которых пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют, от бледной поганки, у которой они всегда белые. Но не в каждом случае грибы очевидно различаются: например, галерина окаймлённая очень похожа на летний опёнок, но смертельно ядовита. У неё отчётливо виден поясок на ножке под шляпкой, у опят он тоже есть. Поэтому мы вообще рекомендуем воздержаться от сбора летних опят.