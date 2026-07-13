Белгородца оштрафовали на 380 тысяч за перевод экстремистской организации

Свердловский районный суд Белгорода признал местного жителя 1969 года рождения виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 380 тысяч руб. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.