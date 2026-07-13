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Евросоюз наложил санкции на «Макс» и «ВКонтакте»

Санкции ЕС подразумевают для компаний блокировку активов, если таковые будут найдены в Европе.

Еврокомиссия включила российскую компанию VK, управляющую социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также другими отечественными цифровыми сервисами, в санкционный список. Об этом говорится в решении, опубликованном в «Официальном журнале» Европейского союза, сообщает ТАСС.

В качестве основания для включения в список Совет ЕС указал, что VK является материнской организацией ООО «Коммуникационная платформа», которая разработала национальный мессенджер «Макс».

Кроме того, санкции распространены на юридическое лицо мессенджера «Макс».

Также в санкционный список попала Елена Багудина, которую ЕС называет «генеральным директором ООО “Коммуникационная платформа”, дочерней компании VK».

Санкции ЕС предусматривают блокировку активов компаний, если они будут обнаружены в Европе, а для физических лиц — запрет на въезд в страны ЕС.

Как сообщалось на сайтe pravda-nn.ru, ранее Apple без предупреждений удалила ряд приложений VK из App Store, такие как «Одноклассники», «Почта Mail», «VK Музыка», «VK Знакомства» и «VK Мессенджер». Мессенджер «Макс» также недоступен для загрузки в App Store на устройствах Apple.

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