Евросоюз наложил санкции на «Макс» и «ВКонтакте»

Как сообщалось на сайтe pravda-nn.ru, ранее Apple без предупреждений удалила ряд приложений VK из App Store, такие как «Одноклассники», «Почта Mail», «VK Музыка», «VK Знакомства» и «VK Мессенджер». Мессенджер «Макс» также недоступен для загрузки в App Store на устройствах Apple.