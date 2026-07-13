Жителей еще 12 населенных пунктов Кировской области обеспечат связью

Базовые станции связи установят в 12 населенных пунктах Кировской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Качественной связью и мобильным интернетом обеспечат жителей населенных пунктов Богданово, Паньшонки, Кожа, Рига, Рублево, Осиновица, Порубово, Ешпаево, Ванино, Ярцево, Александровское и Боровково. Запуск базовых станций запланирован до конца 2026 года.
«Мы последовательно реализуем проекты по развитию мобильной связи в малочисленных населенных пунктах региона. Заключение государственного контракта с ПАО “Ростелеком” — это еще один важный шаг, который позволит обеспечить качественной связью и мобильным интернетом более 1160 жителей Кировской области», — отметил министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.