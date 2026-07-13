В Башкирии состоялся семинар для агротехклассников и студентов колледжей

Посещение «Дня поля» стало важной частью практической подготовки будущих аграриев. Студенты и школьники не только расширили свои компетенции, но и увидели, как инновационные разработки и цифровые технологии применяются в реальном секторе экономики. Мероприятие, которое традиционно дает старт уборочной страде в республике, также включало зрелищные соревнования, такие как «Трактор-шоу» и дрон-рейсинг.