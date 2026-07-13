В Башкирии состоялся семинар для агротехклассников и студентов колледжей

Более 200 учеников агротехклассов и студентов колледжей посетили площадку семинара «День поля» в Башкирии, что отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Мероприятие проходило с 9 по 11 июля, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.
«День поля» состоялся на опытных полях Учебно-научного центра Башкирского государственного аграрного университета у деревни Ягодная Поляна Уфимского района. В рамках форума молодые люди ознакомились с передовыми достижениями в области растениеводства и агротехнологий. Кроме того, участники осмотрели выставку из более чем 140 единиц новейшей сельскохозяйственной техники от ведущих производителей.
Посещение «Дня поля» стало важной частью практической подготовки будущих аграриев. Студенты и школьники не только расширили свои компетенции, но и увидели, как инновационные разработки и цифровые технологии применяются в реальном секторе экономики. Мероприятие, которое традиционно дает старт уборочной страде в республике, также включало зрелищные соревнования, такие как «Трактор-шоу» и дрон-рейсинг.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.