В Павлове начали устанавливать понтонный мост через Оку

Понтонный мост через Оку начали монтировать в Павлове. Работы стартовали в понедельник, 13 июля, сообщили в администрации округа.
Паром в установке моста задействован не будет, однако возможны перебои в его работе с девяти часов утра и до окончания монтажа.
«Просим планировать свое передвижение с учетом данной информации, при необходимости, использовать альтернативные пути. Также просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — призвали в администрации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что участок федеральной трассы Р‑158 отремонтировали в Нижегородской области.