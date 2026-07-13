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В Павлове начали устанавливать понтонный мост через Оку

Паром в установке моста задействован не будет.

Источник: Нижегородская правда

Понтонный мост через Оку начали монтировать в Павлове. Работы стартовали в понедельник, 13 июля, сообщили в администрации округа.

Паром в установке моста задействован не будет, однако возможны перебои в его работе с девяти часов утра и до окончания монтажа.

«Просим планировать свое передвижение с учетом данной информации, при необходимости, использовать альтернативные пути. Также просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — призвали в администрации.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что участок федеральной трассы Р‑158 отремонтировали в Нижегородской области.