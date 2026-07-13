Двое подростков из Полесска получили по 5 лет колонии за фото вышек сотовой связи и здания военкомата

Как отметили в ведомстве, преступление выявлено УФСБ России по Калининградской области. Следствие и суд установили, что в 2025 году несовершеннолетние с помощью мессенджера вступили в переписку с неустановленным лицом, который действовал от имени террористической организации, запрещённой в России.