В Петербурге приставы арестовали BMW за неуплату штрафов на миллион рублей

По данным ведомства, владелец BMW годами игнорировал требования об оплате штрафов. В итоге судебным приставам поступили документы по 480 штрафам на общую сумму более 700 тысяч рублей. В день ареста автомобиля должника к ним добавились исполнительные листы еще на 240 тысяч рублей.