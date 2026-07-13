В Петербурге приставы арестовали BMW за неуплату штрафов на миллион рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Судебные приставы Санкт-Петербурга отправили на спецстоянку седан BMW местного жителя, который не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения более чем на 1 миллион рублей, теперь мужчине грозит административный арест, сообщила пресс-служба городского главка ФССП.
По данным ведомства, владелец BMW годами игнорировал требования об оплате штрафов. В итоге судебным приставам поступили документы по 480 штрафам на общую сумму более 700 тысяч рублей. В день ареста автомобиля должника к ним добавились исполнительные листы еще на 240 тысяч рублей.
«Автомобиль должника был обнаружен сотрудниками Госавтоинспеции в районе Коломяжского проспекта… В итоге иномарку отправили на специализированную стоянку», — говорится в сообщении.
Приставы разъяснили владельцу иномарки, что он сможет вернуть автомобиль после того, как задолженность будет погашена в полном объеме. Общий долг с учетом исполнительского сбора превышает 1 миллион рублей, отметили в главном управлении ФССП.
В настоящее время сотрудники ведомства составили в отношении мужчины протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.
«За регулярное нарушение закона ему грозит административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы», — добавили в городском главке ФССП.