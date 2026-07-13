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Космонавт Кирилл Песков из Красноярского края получил звание Героя России

Также он удостоен почётного звания «Лётчик-космонавт Российской Федерации».

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Указ опубликован на портале правовых актов. Также он удостоен почётного звания «Лётчик-космонавт Российской Федерации».

Кирилл Песков родился в 1990 году в Туве, окончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. Работал вторым пилотом Boeing-757. Он стал шестым россиянином в истории МКС, совершившим полёт на американском корабле Crew Dragon. Вернулся на Землю 9 августа 2025 года в составе экипажа миссии Crew-10. Продолжительность полёта составила 147 суток.

Звание Героя России — высшая награда за мужество и героизм, проявленные при выполнении космических миссий. Кирилл Песков — гордость Красноярского края.

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