Выпускники военного центра СФУ сыграли свадьбу в парадной форме

В Кировском отделе ЗАГС Красноярска сыграли свадьбу выпускники военного учебного центра имени Героя России генерала армии В. П. Дубинина при СФУ.
Молодожены Максим и Карина Скачеляс пришли на церемонию в парадной форме. Невеста дополнила образ фатой.
В агентстве ЗАГС рассказали, что пара училась вместе. На пятом курсе ребята поняли, что влюблены, и решили пожениться. Теперь молодые супруги планируют продолжить вместе служить Родине.
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