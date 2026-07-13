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Выпускники военного центра СФУ сыграли свадьбу в парадной форме

Выпускники военного учебного центра СФУ пришли в ЗАГС в парадной форме.

В Кировском отделе ЗАГС Красноярска сыграли свадьбу выпускники военного учебного центра имени Героя России генерала армии В. П. Дубинина при СФУ.

Молодожены Максим и Карина Скачеляс пришли на церемонию в парадной форме. Невеста дополнила образ фатой.

В агентстве ЗАГС рассказали, что пара училась вместе. На пятом курсе ребята поняли, что влюблены, и решили пожениться. Теперь молодые супруги планируют продолжить вместе служить Родине.

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