Пять малышей европейской лани родились в нижегородском зоопарке

Пять детенышей европейской лани родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщили представители зоопарка.
Среди новорожденных — три самца и две самки. Один из малышей появился на свет с необычной темной окраской. Все детеныши чувствуют себя хорошо и уже начинают знакомиться с посетителями.
Кроме того, в «Лимпопо» поселились новые обитатели. Из Барнаульского зоопарка приехал котенок дальневосточного леопарда с черной окраской — меланист. Также новым жителем стал самец белолицего саки — редкого примата из Южной Америки, который сейчас осваивается в павильоне «Южная Америка».
Ранее сообщалось, что имя для малыша-трубкозуба выбрали в нижегородском зоопарке.