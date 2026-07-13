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Пять малышей европейской лани родились в нижегородском зоопарке

В зоопарке также появились детеныш дальневосточного леопарда-меланиста и редкий примат.

Пять детенышей европейской лани родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщили представители зоопарка.

Среди новорожденных — три самца и две самки. Один из малышей появился на свет с необычной темной окраской. Все детеныши чувствуют себя хорошо и уже начинают знакомиться с посетителями.

Кроме того, в «Лимпопо» поселились новые обитатели. Из Барнаульского зоопарка приехал котенок дальневосточного леопарда с черной окраской — меланист. Также новым жителем стал самец белолицего саки — редкого примата из Южной Америки, который сейчас осваивается в павильоне «Южная Америка».

Ранее сообщалось, что имя для малыша-трубкозуба выбрали в нижегородском зоопарке.