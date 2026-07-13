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В подмосковном поселке Малино открыли обновленную поликлинику

Получать медпомощь там в более комфортных и современных условиях будут свыше 4 тысяч человек.

Поликлинику в поселке Малино в подмосковном городском округе Ступино открыли после капитального ремонта. Работы провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Здание перестроили внутри и снаружи. Там отремонтировали фундамент, несущие конструкции и кровлю, утеплили фасад, заменили окна и двери, полностью обновили сети отопления, вентиляции, электрики, водоснабжения и канализации. Внутри продумали навигацию для пациентов и установили современную мебель.

Прилегающую территорию тоже благоустроили. Там заасфальтировали дорожки и провели озеленение. Теперь свыше 4 тыс. местных жителей будут получать медицинскую помощь рядом с домом в более комфортных и современных условиях.

«Уверен, что новая поликлиника станет не только современным медицинским учреждением, но и местом, где каждый человек будет чувствовать заботу, внимание и уверенность в том, что ему всегда готовы помочь», — отметил глава городского округа Сергей Мужальских.

Поликлиника оснащена новейшей диагностической и лечебной техникой. Прием пациентов ведут терапевты, врачи общей практики, а также узкопрофильные специалисты: хирург, гинеколог, дерматовенеролог и стоматологи. Еще в поликлинике работает кабинет неотложной помощи.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.