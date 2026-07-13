Подведены итоги заявочной кампании международной премии #МЫВМЕСТЕ

Международная премия #МЫВМЕСТЕ за шесть лет приобрела статус главной награды для всех добровольцев России и мира, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подводя итоги заявочной кампании премии. Ее организаторы — Росмолодежь и экосистема социального развития Добро.РФ.
«За 6 лет премия #МЫВМЕСТЕ приобрела статус главной награды для всех добровольцев России и мира. Благодаря ей сформировалось мощное сообщество лидеров социальных инициатив. За все время на премию поступило более 250 тысяч заявок, около 750 участников стали финалистами и получили поддержку своих проектов. С прошлого года #МЫВМЕСТЕ проводится в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”, а с этого года — Года единства народов России — стартовала специальная номинация “Сила единства”. Она собрала более 1 тысячи заявок. А самой массовой в категории “НКО и проекты” остается “Герои нашего времени” — проекты в поддержку участников специальной военной операции, их семей и жителей приграничья», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Премия #МЫВМЕСТЕ запущена в 2021 году при поддержке Президента Владимира Путина. Она развивается по российскому и международному направлениям. Ее присуждают в основных категориях «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория», а также в новой специальной номинации «Сила единства».
«В шестом сезоне премии #МЫВМЕСТЕ мы получили рекордные 60 тысяч заявок от добровольцев и авторов социальных проектов из 155 стран мира. Это более чем на 8 тысяч заявок больше, чем в прошлом сезоне, что доказывает: Россия прочно удерживает статус столицы мирового добровольчества. Премия #МЫВМЕСТЕ позволяет отмечать и поддерживать добровольцев и лидеров социальных инициатив, которые проявляют гражданскую ответственность через созидательный труд, небезразличное отношение к окружающим и полезные дела», — отметил руководитель Росмолодежи, ответственный секретарь премии Григорий Гуров.
На региональном этапе все заявки уже проходят экспертную оценку по критериям значимости, масштабируемости и социального эффекта. Итоговое решение примет почетное жюри из числа членов оргкомитета премии и компаний-партнеров. Победителей объявят в декабре 2026 года на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.