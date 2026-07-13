Подведены итоги заявочной кампании международной премии #МЫВМЕСТЕ

«За 6 лет премия #МЫВМЕСТЕ приобрела статус главной награды для всех добровольцев России и мира. Благодаря ей сформировалось мощное сообщество лидеров социальных инициатив. За все время на премию поступило более 250 тысяч заявок, около 750 участников стали финалистами и получили поддержку своих проектов. С прошлого года #МЫВМЕСТЕ проводится в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”, а с этого года — Года единства народов России — стартовала специальная номинация “Сила единства”. Она собрала более 1 тысячи заявок. А самой массовой в категории “НКО и проекты” остается “Герои нашего времени” — проекты в поддержку участников специальной военной операции, их семей и жителей приграничья», — сказал Дмитрий Чернышенко.