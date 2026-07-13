Перинатальный центр имени Бурденко в Пензе закупил новое оборудование

Новое оборудование поступило в перинатальный центр Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Технику закупили по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Учреждение пополнилось 62 единицами техники, среди которых анестезиологическая система, аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, система ультразвуковой визуализации, электрокардиограф, аппарат для фототерапии новорожденных, инкубатор и многое другое.
Всего в 2026 году для дооснащения учреждения в перинатальный центр поступит 207 единиц современного оборудования на сумму более 250 млн рублей. Новой техникой оснастят операционные, отделения реанимации и интенсивной терапии, родовые залы.
«Благодаря реализации федеральной программы, предусматривающей дооснащение всех перинатальных центров современной техникой до 2030 года, поступающее оборудование в совокупности с продолжающимся обучением врачей-специалистов позволит нам своевременно и на самом высоком уровне оказывать необходимую помощь женщине и ребенку», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.