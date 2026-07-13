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Пермячка Кира Манохина взяла шесть медалей на Первенстве Европы по плаванию

Соревнования принесли ей золото, несколько серебряных и бронзовых наград.

Спортсменка из Перми Кира Манохина завоевала шесть наград на Первенстве Европы по плаванию, которое завершилось в эти выходные, сообщает «Новый компаньон».

Главный успех — в женской эстафете 4×100 метров комплексным плаванием. Российская команда с Манохиной на последнем этапе не только победила, но и установила рекорд турнира. Решающую роль сыграл финишный отрезок Киры.

В личных дисциплинах пермячка дважды поднималась на вторую ступень пьедестала. На дистанции 100 метров вольным стилем она уступила победительнице в последний момент — на касании. А на 50 метров вольным стилем — взяла бронзу.

В предварительном заплыве на сотне Манохина обновила собственный юношеский рекорд России.

Также в активе Киры две бронзы в эстафетных квартетах: в женской комбинации 4×100 метров вольным стилем и в смешанной эстафете 4×100 метров комплексным плаванием.

В последнем виде россияне установили новый мировой рекорд — 3 минуты 23,96 секунды, побив достижение австралийцев 2023 года.