Пермячка Кира Манохина взяла шесть медалей на Первенстве Европы по плаванию

Спортсменка из Перми Кира Манохина завоевала шесть наград на Первенстве Европы по плаванию, которое завершилось в эти выходные, сообщает «Новый компаньон».
Главный успех — в женской эстафете 4×100 метров комплексным плаванием. Российская команда с Манохиной на последнем этапе не только победила, но и установила рекорд турнира. Решающую роль сыграл финишный отрезок Киры.
В личных дисциплинах пермячка дважды поднималась на вторую ступень пьедестала. На дистанции 100 метров вольным стилем она уступила победительнице в последний момент — на касании. А на 50 метров вольным стилем — взяла бронзу.
В предварительном заплыве на сотне Манохина обновила собственный юношеский рекорд России.
Также в активе Киры две бронзы в эстафетных квартетах: в женской комбинации 4×100 метров вольным стилем и в смешанной эстафете 4×100 метров комплексным плаванием.
В последнем виде россияне установили новый мировой рекорд — 3 минуты 23,96 секунды, побив достижение австралийцев 2023 года.