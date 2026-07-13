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Воронежцам покажут платки, которым 100−200 лет

В краеведческом музее открывается выставка головных уборов.

Источник: Комсомольская правда

17 июля в краеведческом музее откроется выставка «Платков и шалей яркий хоровод». Воронежцам покажут уникальные предметы из фондов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, в том числе платки и шали, которые носили женщины 100−200 лет назад.

На экспозиции будет представлена небольшая, но очень выразительная часть коллекции головных уборов конца XVIII — начала XX века, которую начали собирать с 1918 года. Среди экспонатов — образцы из шелк и ситца, в том числе с ручной работой.

Гости узнают больше о традиционном русском головном уборе: почему замужним женщинам на Руси нельзя было ходить без платка, и какие обычаи с этим связаны. 6+