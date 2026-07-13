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В Польшу из Калининграда пытались провезти 37 редких ящериц

Стоимость живого груза оценили в 5.5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

37 живых ящериц стоимостью более 5,5 млн рублей пытался незаконно вывезти в Польшу через пункт пропуска Мамоново-2 житель Польши. 64-летний мужчина ехал на своем авто, живой груз обнаружили калининградские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастных ящериц контрабандист засунул в холщовые мешочки — по 2−3 в каждый. Мешки распихал по спортивным сумкам, которые и были обнаружены в салоне машины. Никаких сопроводительных документов на рептилий у мужнины не было.

Сам он заявил, что перевозил ящерок по просьбе и за деньги.

Заведено уголовное дело по статье о контрабанде особо ценных диких животных. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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