В свой вековой юбилей красноярка получила поздравительное письмо из Кремля

100 лет исполнилось сегодня жительнице Железнодорожного района Красноярска Анне Липатниковой, сообщили в мэрии.
День рождения женщина отпраздновала дома, в кругу семьи и друзей. Как рассказали в мэрии, поздравления почетная юбилярша получила самые высокие: письмо из Кремля, памятные адреса от губернатора края Михаила Котюкова и руководителя администрации Железнодорожного района Евгения Сёмкина.
Анна Петровна родилась в Омской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 14 лет. Она вспоминает, что работать тогда приходилось сутками: с 5 утра до 8 вечера — на колхозных полях, ночью — на своем большом огороде, чтобы вырастить капусту и картофель для пропитания.
После войны по распределению она попала в Приморье. Там познакомилась с будущим мужем и они вместе переехали жить в Красноярск.
Всю жизнь женщина проработала бухгалтером, была парторгом, входила в состав Совета ветеранов. Вместе с другими активистами сама выращивала и высаживала цветы на городские клумбы. Сейчас в шутку называет себя «прародителем» Управления зеленого строительства Красноярска.
Анна Петровна воспитала дочь, сейчас у нее есть двое внуков и двое правнуков. Несмотря на преклонный возраст, пенсионерка остается активной, позитивной и очень общительной. А еще держит сад, в котором выращивает 50 кустов пионов, и участвует во всех активностях Совета ветеранов.
По словам женщины, секрет ее долголетия — это непрерывный труд и чистая душа:
«Дети уговаривают продать сад, но если я это сделаю, я сразу же умру. Я устаю, конечно, но сидеть и жалеть себя — это ждать болезней. Ещё я внуку всегда говорю, что никогда и никому не нужно делать зло. Во всех ситуациях лучше отвечать добром, потому что если отвечать негативом на негатив, можно никогда не выбраться из этого зла».
Анна Петровна имеет множество почетных грамот и благодарностей. Награждена медалями к 60-летию, 65-летию, 70-летию Победы и медалью «За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны.