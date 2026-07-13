Симптомы депрессии не всегда говорят о депрессии, предупредила врач

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Хроническое воспаление, состояние микробиома и нарушения в работе кишечника могут вызывать усталость и снижение концентрации, рассказала директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.
«На психическом состоянии может отражаться и хроническое воспаление. Оно не всегда проявляется ярко, а источником могут быть аутоиммунные процессы, состояние микробиома, нарушения в работе кишечника и печени, которые человек долго не чувствует. Поэтому при усталости и снижении концентрации иногда нужно обращать внимание и на состояние желудочно-кишечного тракта», — сказала Станкевич в беседе с «Лентой.ру».
По словам врача, слабость, апатия и тревожность также могут быть вызваны анемией, дефицитом железа, нехваткой витаминов D или B12, нарушениями работы щитовидной железы, сбоями углеводного обмена и изменениями уровня кортизола или магния.
Особое внимание Станкевич обратила на дефицит витамина D, который часто встречается у россиян из-за недостатка солнца. Он часто сопровождается усталостью, слабостью и ухудшением эмоционального состояния, добавила врач. Однако она предупредила, что прием витамина D не заменяет лечение настоящей депрессии.
Также на настроение и энергию влияют скачки сахара и инсулинорезистентность, пояснила врач. Уровень кортизола тоже важен: его избыток связан со стрессом, а недостаток — с резкой потерей сил, подчеркнула Станкевич.
«Если человек давно не проверял перечисленные показатели и все списывает на стресс, усталость или депрессию, стоит обсудить с врачом несколько направлений диагностики. В базовую оценку состояния могут входить: общий анализ крови, С-реактивный белок, обмен железа, витамины D, B12, гормоны щитовидной железы и показатели углеводного обмена», — отметила специалист.
Врач добавила, что по результатам анализов врач может добавить проверку ионизированного магния и кортизола.
При этом Станкевич предупредила, что если появляются суицидальные мысли, агрессия, потеря контроля или возникает опасность для себя или окружающих, ждать результатов анализов нельзя — необходимо срочно обратиться к психиатру.
Годами объяснять слабость, тревожность и апатию только «нервами» без проверки состояния организма опасно, заключила специалист.