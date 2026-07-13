Симптомы депрессии не всегда говорят о депрессии, предупредила врач

«На психическом состоянии может отражаться и хроническое воспаление. Оно не всегда проявляется ярко, а источником могут быть аутоиммунные процессы, состояние микробиома, нарушения в работе кишечника и печени, которые человек долго не чувствует. Поэтому при усталости и снижении концентрации иногда нужно обращать внимание и на состояние желудочно-кишечного тракта», — сказала Станкевич в беседе с «Лентой.ру».