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Нижегородские студенты помогают регулировать очереди на заправках

Студенты ННГАСУ помогают автомобилистам на нижегородских заправках.

Источник: Живем в Нижнем

Студенты ННГАСУ помогают автомобилистам на нижегородских заправках. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Многие автомобилисты проводят в очередях за бензином более 12 часов. Студенты помогают облегчить ситуацию и регулируют поток, пресекая попытки проехать без очереди.

Самая большая сложность в работе волонтеров — это терпеливо объяснять автомобилистам, зачем введены новые правила отпуска топлива. Студенты также помогают приоритетным группам — людям с ограничениями здоровья, участникам СВО и другим.

Напомним, с 9 июля на нижегородских АЗС действуют новые правила отпуска топлива. Теперь бензин продают в зависимости от цифры, с которой начинается госномер, по четным и нечетным дням.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода отправила 1300 сотрудников дежурить на заправках.