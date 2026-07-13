Нижегородские студенты помогают регулировать очереди на заправках

Студенты ННГАСУ помогают автомобилистам на нижегородских заправках. Об этом рассказали в пресс-службе университета.
Многие автомобилисты проводят в очередях за бензином более 12 часов. Студенты помогают облегчить ситуацию и регулируют поток, пресекая попытки проехать без очереди.
Самая большая сложность в работе волонтеров — это терпеливо объяснять автомобилистам, зачем введены новые правила отпуска топлива. Студенты также помогают приоритетным группам — людям с ограничениями здоровья, участникам СВО и другим.
Напомним, с 9 июля на нижегородских АЗС действуют новые правила отпуска топлива. Теперь бензин продают в зависимости от цифры, с которой начинается госномер, по четным и нечетным дням.
Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода отправила 1300 сотрудников дежурить на заправках.