Опасные связи. Врачи рассказали, что делать для профилактики ИППП

Многие считают, что ИППП касаются только тех, кто входит в группы риски или ведёт неразборчивый образ жизни, часто меняя половых партнёров и не используя презервативы. Но даже крепкие семьи не застрахованы на сто процентов. Например, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С передаются не только половым путем, но и через кровь. Или инфекция может протекать бессимптомно. Человек может даже не догадываться, что является носителем, заразившись когда-то давно от бывшего партнёра.