Опасные связи. Врачи рассказали, что делать для профилактики ИППП

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно заболевают инфекциями, передающимися половым путём (ИППП) более 340 миллионов мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Часть этих инфекция протекает бессимптомно, но они могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, как защитить себя от ИППП.
Риски болезней, вызванных ИППП.
При несвоевременной диагностике, самолечении и переходе в хроническую фазу ИППП поражают другие органы и системы организма. Суставы при хламидиозе, сердечно-сосудистую и нервную систему при сифилисе, рак шейки матки при вирусе папилломы. У женщин ИППП могут вызвать бесплодие, внематочную беременность, спровоцировать выкидыш. Мужчинам ИППП грозят бесплодием и сексуальными нарушениями вплоть до импотенции.
Многие считают, что ИППП касаются только тех, кто входит в группы риски или ведёт неразборчивый образ жизни, часто меняя половых партнёров и не используя презервативы. Но даже крепкие семьи не застрахованы на сто процентов. Например, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С передаются не только половым путем, но и через кровь. Или инфекция может протекать бессимптомно. Человек может даже не догадываться, что является носителем, заразившись когда-то давно от бывшего партнёра.
Как защитить себя от ИППП?
Презервативы — единственный метод контрацепции, который реально снижает риск передачи большинства ИППП. Не пренебрегайте ими, особенно если вы не уверены в здоровье партнёра. Применять его нужно по инструкции при всех вариантах секса.
«Стремитесь к моногамии. Важно иметь сексуальные отношения с одним партнёром, не изменяя друг другу. Чем меньше сексуальных партнеров, тем меньше риск заболевания», — подчёркивают специалисты прикамского Минздрава.
Раз в полгода стоит сдавать анализы на базовые ИППП, если вас ничего не беспокоит. Если вы начали встречаться с новым партнёром, предложите ему сдать анализы вместе. Это надо воспринимать не как признак недоверия, а проявление заботы друг о друге. Важно честно говорить друг с другом. Обсуждение здоровья с партнёром — норма. Спросите, когда партнёр последний раз проверялся. При отсутствии ответа или агрессии это повод задуматься о своей безопасности. От некоторых инфекций защитят прививки. Например, от вируса папилломы человека.
«Будьте внимательны к сигналам организма. Любые необычные выделения, зуд, высыпания или дискомфорт — повод не “гуглить” симптомы, а сразу идти к врачу», — советуют медики.
Что делать при незащищённом контакте?
Если сексуальный контакт всё же произошёл (к примеру, порвался презерватив) необходимо как можно быстрее промыть половые органы растворами антисептиков — хлоргексидина или мирамистина. Но медикаментозную профилактику для предупреждения венерических болезней нельзя проводить часто и ни в коем случае она не может быть альтернативой презервативу.
Исследование на ИППП после незащищённого контакта проводят через 1−4 недели. Раньше инфекции не проявятся. Гонококки будут выявлены через 5−7 дней, трихомонады и хламидии — через 2−3 недели, сифилис — через месяц, на ВИЧ-инфекцию и гепатиты проверяют дважды — через 1 месяц и через 3 месяца.
Но помните, чем раньше будет выявлена инфекция, тем проще и быстрее пройдёт лечение.