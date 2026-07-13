Служба госохраны ОКН: заказчик сноса на Правой набережной не предупредил о работах

«По Градкодексу, о демонтаже здания в черте города заказчик работ обязан был уведомить администрацию за семь рабочих дней и представить проект демонтажа, предусматривающий безопасность граждан и окружающей среды, — сообщила Страхова. — Удивительно, что эта информация не была направлена в Службу, несмотря на то, что работы проводились в непосредственной близости от ОКН. Мы запросили город, ждём ответа. Если уведомления не было, это ещё одно нарушение АО “КМЗ”».