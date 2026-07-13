Служба госохраны ОКН: заказчик сноса на Правой набережной не предупредил о работах

Перед сносом здания администрации мукомольного завода (дом № 15 на Правой набережной в Калининграде) Службу госохраны объектов культурного наследия не предупредили о работах, несмотря на то, что демонтаж проходил в непосредственной близости от действующего объекта культурного наследия. Об этом «Новому Калининграду» сообщила замруководителя Службы Мария Страхова.
«По Градкодексу, о демонтаже здания в черте города заказчик работ обязан был уведомить администрацию за семь рабочих дней и представить проект демонтажа, предусматривающий безопасность граждан и окружающей среды, — сообщила Страхова. — Удивительно, что эта информация не была направлена в Службу, несмотря на то, что работы проводились в непосредственной близости от ОКН. Мы запросили город, ждём ответа. Если уведомления не было, это ещё одно нарушение АО “КМЗ”».
Страхова добавила, что к уголовной ответственности собственника объекта привлечь не получится, как и нельзя вернуть снесенное здание.
«Об этом знали те, кто проводил работы, — добавила чиновница. — Административный штраф для такого крупного бизнеса не страшен, но мы проверяем все возможные нарушения процедуры с точки зрения обеспечения сохранности здания мельницы. Чтобы её тоже не довели до “аварийного состояния”. Эта ситуация показала, что в регионе с уникальным культурным наследием и сильной общественностью никто не застрахован от варварства со стороны собственников, не понимающих ценности наследия».
«Новый Калининград» не смог оперативно связаться для получения комментария с представителями АО «КМЗ» (гендиректором АО «Калининградский мукомольный завод» с апреля 2024 года является Вячеслав Плугин, который также руководит АО «ПО “Русский хлеб”»), так как ни один из телефонов предприятия не отвечал.
О сносе здания 7 июля «Новому Калининграду» сообщил калининградский краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко. В тот же день сразу несколько городских пабликов (в их числе «Культурная индустриализация» и ряд других) призвали к бойкоту продукции компании «Русский Хлеб», так как сносом занималось одно из ее юрлиц.
8 июля представители компании «Русский Хлеб» опубликовали свое обращение к жителям, в котором заявили, что «команда “Русского хлеба” не имеет никакого отношения к сносам, а круглосуточно занимается выпуском хлеба».
Отметим, что 7 июля в приёмной компании «Русский хлеб» «Новому Калининграду» сообщили, что демонтируемый объект принадлежит одному из юридических лиц предприятия. При этом от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос.
8 июля начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков заявил «Новому Калининграду», что историческое здание администрации мукомольного завода необходимо восстановить, а утраченные в ходе демонтажа элементы — воссоздать.