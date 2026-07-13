В селе Упорово Тюменской области открылась уличная площадка ГТО

Открытие уличной площадки Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоялось в селе Упорово Тюменской области. Новый объект обустроили в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Упоровского муниципального района.
Площадка рассчитана на круглогодичные занятия и может одновременно вмещать до 10 человек. Там установлены турники, брусья, оборудована зона для прыжков, а также размещены спортивные снаряды, в том числе адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новый объект станет удобной точкой для тренировок, а также подготовки к сдаче нормативов комплекса.
В торжественном открытии спортплощадки принял участие заместитель директора департамента физической культуры и спорта Тюменской области Александр Шатохин. Он поздравил жителей Упоровского округа с появлением нового спортивного объекта и вручил знаки отличия ГТО.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.