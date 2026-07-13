В селе Упорово Тюменской области открылась уличная площадка ГТО

Площадка рассчитана на круглогодичные занятия и может одновременно вмещать до 10 человек. Там установлены турники, брусья, оборудована зона для прыжков, а также размещены спортивные снаряды, в том числе адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новый объект станет удобной точкой для тренировок, а также подготовки к сдаче нормативов комплекса.