Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Упорово Тюменской области открылась уличная площадка ГТО

Она рассчитана на круглогодичные занятия и может одновременно вмещать до 10 человек.

Открытие уличной площадки Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоялось в селе Упорово Тюменской области. Новый объект обустроили в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Упоровского муниципального района.

Площадка рассчитана на круглогодичные занятия и может одновременно вмещать до 10 человек. Там установлены турники, брусья, оборудована зона для прыжков, а также размещены спортивные снаряды, в том числе адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новый объект станет удобной точкой для тренировок, а также подготовки к сдаче нормативов комплекса.

В торжественном открытии спортплощадки принял участие заместитель директора департамента физической культуры и спорта Тюменской области Александр Шатохин. Он поздравил жителей Упоровского округа с появлением нового спортивного объекта и вручил знаки отличия ГТО.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.