В Рязани врачи извлекли свисток из бронха ребенка

РЯЗАНЬ, 13 июл — РИА Новости. Рязанские врачи извлекли из бронха мальчика пластмассовый свисток, который попал в дыхательные пути во время игры, сообщило министерство здравоохранения региона.
«Специалисты Областной детской клинической больницы успешно извлекли пластмассовый свисток из бронха мальчика. Инородное тело попало в дыхательные пути во время игры и потребовало экстренного медицинского вмешательства», — сообщается на странице министерства в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что ребенок случайно глубоко вдохнул свисток от игрушки. Предмет попал в правый главный бронх и застрял там. При дыхании у мальчика был слышен характерный звук, который издавал свисток.
Мальчику провели бронхоскопию. Своевременная помощь позволила избежать тяжелых осложнений. Состояние пациента опасений не вызывает, добавляет минздрав региона.