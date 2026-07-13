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В Рязани врачи извлекли свисток из бронха ребенка

Рязанские врачи извлекли из бронха ребенка пластмассовый свисток.

Источник: © РИА Новости

РЯЗАНЬ, 13 июл — РИА Новости. Рязанские врачи извлекли из бронха мальчика пластмассовый свисток, который попал в дыхательные пути во время игры, сообщило министерство здравоохранения региона.

«Специалисты Областной детской клинической больницы успешно извлекли пластмассовый свисток из бронха мальчика. Инородное тело попало в дыхательные пути во время игры и потребовало экстренного медицинского вмешательства», — сообщается на странице министерства в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что ребенок случайно глубоко вдохнул свисток от игрушки. Предмет попал в правый главный бронх и застрял там. При дыхании у мальчика был слышен характерный звук, который издавал свисток.

Мальчику провели бронхоскопию. Своевременная помощь позволила избежать тяжелых осложнений. Состояние пациента опасений не вызывает, добавляет минздрав региона.