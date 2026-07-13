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В соседней с Беларусью России зарегистрировали первый случай тяжелой лихорадки Западного Нила

В соседней с Беларусью РФ зарегистрирован первый случай лихорадки Западного Нила.

Источник: Комсомольская правда

На территории соседней с Беларусью России зарегистрировали первый случай тяжелой лихорадки Западного Нила, передает ТАСС.

Тяжелую лихорадку диагностировали у жителя Волгограда. В Роспотребнадзоре по региону отметили, что это первый случай лихорадки Западного Нила в 2026 году.

В 2025 году заболевания лихорадкой Западного Нила были зарегистрированы в 22 субъектах России. Первые случаи — в Северной Осетии, Курганской области, Забайкальском крае, Кировской области.

В Роспотребнадзоре напомнили, что переносят лихорадку иксодовые и аргасовые клещи и комары. Причем именно от укуса комара вирус, в основном, и передается человеку. Симптомами лихорадки Западного Нила являются головные боли, боли в теле и суставах, рвота, диарея, сыпь.

Ранее белорусские медики предупредили, при каких условиях в страну может прийти тяжелая лихорадка Западного Нила и чем она похожа на ковид.

Еще белорусский уролог назвал мужские и женские симптомы, при которых надо обязательно идти к врачу.

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