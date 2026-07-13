В соседней с Беларусью России зарегистрировали первый случай тяжелой лихорадки Западного Нила

На территории соседней с Беларусью России зарегистрировали первый случай тяжелой лихорадки Западного Нила, передает ТАСС.
Тяжелую лихорадку диагностировали у жителя Волгограда. В Роспотребнадзоре по региону отметили, что это первый случай лихорадки Западного Нила в 2026 году.
В 2025 году заболевания лихорадкой Западного Нила были зарегистрированы в 22 субъектах России. Первые случаи — в Северной Осетии, Курганской области, Забайкальском крае, Кировской области.
В Роспотребнадзоре напомнили, что переносят лихорадку иксодовые и аргасовые клещи и комары. Причем именно от укуса комара вирус, в основном, и передается человеку. Симптомами лихорадки Западного Нила являются головные боли, боли в теле и суставах, рвота, диарея, сыпь.
Ранее белорусские медики предупредили, при каких условиях в страну может прийти тяжелая лихорадка Западного Нила и чем она похожа на ковид.
Еще белорусский уролог назвал мужские и женские симптомы, при которых надо обязательно идти к врачу.