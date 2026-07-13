Росприроднадзор требует с воронежских «Формматериалов» еще 782 млн рублей

В мае 2025 года Росприроднадзор подавал еще два иска к компании с требованиями на общую сумму 23,6 млрд руб. Речь в них шла об ущербе, причиненном почвам как объекту охраны окружающей среды. Оба иска были приняты к производству. Решений по ним пока не принималось. Ближайшие заседания суда пройдут 20 июля.