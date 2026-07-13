Депутат Госдумы высказался об идее Онищенко повысить возраст молодежи до 40 лет

Куринный, однако, с этим не согласен. Он не видит оснований менять ни возраст молодежи, ни пенсионный порог. По его словам, если речь о субсидиях для молодых семей, то это отдельный вопрос, но называть 40-летних «молодой семьей» уже странно — в этом возрасте у многих появляются внуки.