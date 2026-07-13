Реконструкцию Канавинского моста готовит нижегородская мэрия

В Нижнем Новгороде планируют провести предпроектные работы для реконструкции Канавинского моста с подходами. Об этом nn.aif.ru сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
В бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год заложили 0,6 млн рублей на разработку предпроектной документации. Специалисты подготовят несколько вариантов реконструкции переправы, а сроки, объемы работ и необходимое финансирование определят после завершения этих исследований.
Канавинский мост был введен в эксплуатацию в 1933 году. За все время его существования реконструкция проводилась один раз — в 1971 году.
Ранее сообщалось, что третью экспертизу состояния назначили нижегородскому стадиону «Водник».